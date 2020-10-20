Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen sayın Ersin Tatar'ı şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Kıbrıs Türklerinin verdiği kararı Türkiye ile ortak gelecek kurma hedefinin nişanesi olarak görüyoruz. Türkiye Kıbrıs Türkiye'nin yanında olmayı sürdürecektir.

-Karadeniz'de yapılan keşfin Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkali Kuyusundan da verimli keşif haberleri alacağız.

-Bir çok milletin ağır bedeller ödeyerek elde ettiği şeylere bizim çalışarak ermemiz büyük bir başarıdır. Bu başarı milletimizin geleceği için kullanılacak. Buradan kazanılan her kuruş yine milletimiz için harcanacaktır.

-Milletimizin İstiklaline ve İstikbaline uzanan her eli kıracağız.

-Küresel ve Bölgesel tüm dengeler yıkılıyor Türkiye yükselen yıldız konumundadır.

-Biz ülkemizin darbeler ve vesayet döneminin bittiğini söyledikçe bazıları hezeyanlara cevap veriyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle artık bu ülkede kimsenin vesayeti milli iradenin üzerine çıkarmaya gücü yetmeyecek.

- Son dönemde hızlandırdığımız projeler sayesinde güvenle yolumuza devam ediyoruz.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz sadece seçim kampanyasında kullanılıp sonra bir kenara bırakılacak bir slogan söylediğimizi sanıyorlardı. Milletimiz de bizi anladı. ‘Durmak yok, yola devam' diyerek önümüzü açtı. Şimdi 2023'e 3 yıl kaldı.

-5. ve 9. sınıflar 2 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

-Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içerisinde insan deneylerine ulaşılacağı görülüyor.

-Üniversite gençliğine de müjde vermek istiyorum. Lisans seviyesindeki öğrenceler için kısa adı STAR olan stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz. Ülkemizde ilk defa hayata geçen bu denli büyük projenin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

İHA