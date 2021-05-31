Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni alınan kararları açıkladı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

-(Çamlıca Kulesi eleştirisi) 'Birileri sembol olarak görmeyebilir ama bilesiniz ki Çamlıca Kulesi bu asrın en sembol eserlerinden birisidir.'

-Türkiye milli gelirine oranla halkına en etkin, yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir.”

AŞI SEFERBERLİĞİ

-Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OLACAK MI?

-Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.

YERLİ AŞI

-İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR!

“Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.”

-Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.”

-Restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinde saat 07.00-21 arasında masaya servis yapabilecek

-Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren yapılabilecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 20:51