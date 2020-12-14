Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni alınan kararları açıkladı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü verici. Nerde bir haksızlık varsa tepkimizi ortaya koyarak adaletin tesisi için çaba harcıyoruz. Biz çatışma peşinde koşan bir ülke değiliz. Kimsenin hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz.

DAĞLIK KARABAĞ

Karabağ'da yaşananlar kararlı duruşumuzu gösteriyor. Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Hakkın batıla karşı galip geldiği bir zaferi simgeliyor. Dağlık Karabağ'ın kurtuluşu ile Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralandı.

AZERBAYCAN İLE PASAPORT ARTIK YOK!

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve kalkınma projelerini değerlendirdik. Artık pasaport yok, kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz.”

2021 BÜTÇE KANUNU GÖRÜŞMELERİ

TBMM'de sürmekte olan 2021 yılı bütçe kanunları görüşmelerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

OLUMSUZ TABLOLAR ÇİZEN KURUMLAR, BİZİM DEDİĞİMİZ YERE GELMEYE BAŞLADILAR!

Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar, değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi göründü. Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı. Üretim tarafındaki bu güzel gelişmelerin istihdama etkilerini görüyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde Eylül'de işsizlik oranı geçen seneye göre, 1,1 puan gerileyerek yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

VATANDAŞLARA DÖVİZLERİNİZİ BOZDURUN ÇAĞRISI!

“Halkımızın tasarruflarını TL olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. Birikimlerinizi dolardan TL'ye çevirin. Faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların maliyetlerinin üstesinden gelebilmek için yoğun mücadele içindeyiz. Faizlerin makul seviyelere inmesi için çalışıyoruz. Her alanda Türkiye'yi muassır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımlar artıyoruz. Bugünkü kabinemizde Milli Uzay programımızın sunumunu dinledik. İnşallah ülkemizin bayrağını uzayda dalgalandıracağımız günler çok yakındır.”

YENİ ALINAN KARARLARI TEK TEK AÇIKLADI!

Yıl sonuna kadar \%20'den \%10'a indirdiğimiz stopaj süresini, 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

\%18'den \%8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetindeki KDV oranını, 1 Haziran'a kadar uygulamaya devam edeceğiz.

Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinin de 1 Haziran'a uzatıma gittik.

Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.

Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık.

İş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.

Önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafımıza toplam 5 milyarlık destek sağlamayı hedefliyoruz.

Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz.

806 bin vatandaşımız ile kısıtlamalar ile salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.

Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz.

Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.