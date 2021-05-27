“Dağıttığınız Mısırlar Silivrililer'in Sinema Keyfine Ancak Yeter!”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşmelerini içeren İBB 2021 yılı Mayıs Ayı Meclisi 3. oturumunda konuşma yaptı. Başkan Yılmaz, İBB’nin tarım projeleri, çiftçi desteklemeleri, köylere yönelik su tarifeleri, maliye hazinesi ve tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapılarla mücadele çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İBB’nin tarım destekleme projelerini yetersiz bularak eleştiren Başkan Yılmaz, köylere yönelik su indirimi teklifini yinelerken, maliye ve tarım arazisi üzerine yapılan kaçak yapıların yıkımında hâlâ İBB desteği alamadıklarını ifade etti ve kaçak yapılarla kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

“357 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE TARIM ARAZİSİNİ EKİP İŞLİYORUZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB tarafından çiftçilere dağıtılan silajlık mısır tohumu projesini yetersiz bularak, Silivri Belediyesi tarafından yapılan silajlık mısır ekimi ile ilgili bilgiler verdi. “Tarım deyince Tarım Lisesi olan ve Tarım Müdürlüğü olan bir ilçe belediye başkanı kimliğimle konuşmak istiyorum.” diyerek sözlerine başlayan Yılmaz, “İBB’nin son zamanlarda, çiftçiye, hayvancıya destek olma anlamında yaptığı çalışmaları yetersiz olmakla beraber anlamlı buluyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ’35 futbol sahası büyüklüğünde ekimler yaptık.’ dedi. Her seferinde söylüyorum eski profesyonel bir futbolcuyum. Bir futbol sahasının büyüklüğü 7 bin 100 metrekare. 7 bin metrekare, 7 dönüm dersek. Ekrem Bey İBB olarak 35 futbol sahası büyüklüğünde, yani 225 dönüm araziyi İBB’nin Tarım Müdürlüğü veya Daire Başkanlığı marifetiyle ekmiş. Biz göreve geldiğimiz günde ekilen, dikilen tek arazi yokken, bugün tam 357 futbol sahası büyüklüğünde, yani 2 bin 500 dönüm araziyi ekip işliyoruz. Ektiğimiz, diktiğimizden de tek kuruş Silivri Belediyesinin kasasına sokmuyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dar gelirli tarımsal üreticiyi, dar gelirli hayvancıyı destekliyoruz. Geçen yıl 375 dönüm yerli ve milli sertifikalı arpa tohumu ektik. 120 ton arpayı 600 tane çiftçiye 200’er kiloluk paketler halinde dağıttık. 7 bin 500 tane samanı, üreticilerimize ücretsiz dağıttık. Bu yıl hedefimiz 50 bin balya samanı ve 400 ton tohumluk arpayı çiftçimizle, hayvancımızla, dar gelirli üreticimizle paylaşmak.

“İBB TARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇİFTÇİLİKTEN ANLAMADIĞI AŞİKAR”

Ekrem Bey çiftçilikten ne kadar anlar veya çiftçilik faaliyetlerini ne kadar bilir bilmiyorum ama İBB’nin Tarım Hizmetleri Müdürlüğünün bu işten çok anlamadığı aşikâr. Ya da her seferindeki gibi billboardları, ilanları, afişleri, algı yönetimi olarak kullanma adına çok güzel işler yapıyorlar. Silajlık mısır, çiftçinin kaba yem ihtiyacını karşılar. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılar için çok önemlidir. Mısır tohumu dağıtarak çiftçinin yem ihtiyacını karşıladıklarını iddia ettiler. Allah aşkına mısırın tohumu, o mısırın üretilmesindeki girdilerin sadece yüzde 7’sine tekabül eder. O mısır ekilecek, sulanacak, silaj makinesiyle hasat edilip torbalanacak ve o şekilde dağıtılacak. Siz dağıttığınız mısırlarla ancak Silivri’de yaşayan vatandaşların sinema keyfindeki patlamış mısır ihtiyacını giderirsiniz. Bunları anlatırken birinin karşınıza çıkıp gerçekleri yüzünüze söyleyeceğini de düşünerek yapın. Bundan sonra Tarım Müdürlüğünüzden gelen projeleri bir bilene inceletin arkadaşlar. Biz Silivri Belediyesi olarak bu sene ilk defa 75 dönüm silajlık mısır ektik. Oradan 500 ton mısır elde edeceğiz. Bu ürünlerin sulaması bize ait, gübrelemesi bize ait, çapalaması bize ait. Aynı zamanda biçilip silaj haline getirilerek paketlenmesi yine 1000 tane dar gelirli hayvancıya 500’er kiloluk torbalarla dağıtılması Silivri Belediyesine ait olacak. Onun için tarım deyince, hayvancılık deyince gelen projeleri lütfen bir bilene danışın, bir bilenin süzgecinden geçirin.” ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılığın devam ettiği köylere yönelik su indirimi konusunu tekrar İBB Meclisine taşıyan Başkan Yılmaz, “Tarımı ve hayvancıyı destekliyoruz dedik. 1 yılı geçti. Yanılmıyorsam Silivri’de 6 köy ve İstanbul’un 6 ilçesinde 33 köyümüz hâlâ İSKİ’nin su tarifesinden muzdarip arkadaşlar.” dedi. Bazı meclis üyelerinin konuşmasını bölmeye çalışması üzerine, “Dezavantajlı kardeşlerin, eli nasırlı çiftçinin, eli nasırlı hayvancının halinden anladığın gün, buranın İBB meclisi olduğunu anlayacaksın.” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Ben bütüncül bir anlayışla Silivri’nin örnek çalışmalarından hareketle konuşuyorum. İster örnek alırsınız ister sınıfta kalırsınız, karar sizin. Kim sınıfta kaldı, kim sınıfı geçecek ona 3 sene sonra İstanbul’un necip vatandaşları karar verecek. Şimdi dinleyeceksiniz su tarifelerini oldu mu? 33 köy hala zimmet çıkar diye, zimmetten korktuğunuz için bugün pahalı su kullanıyor. Peki, 303 tane işçiyi kapının önüne koyarken, 11 milyon ihbar tazminatı öderken, buradan zimmet çıkma ihtimali de çok yüksekken bu işi yapıyorsunuz. Ama çiftçiye gelince, hayvancıya gelince zimmet çıkar öyle mi? Ne dediniz? ‘İktidardasınız mecliste bir yasa çıkaralım düzeltelim.’ Yasa da çıkardık. Kırsal Mahalle haberiniz yok mu? Cumhur İttifakı oylarıyla mecliste ‘Kırsal Mahalle Yasası’ düzenlendi. Birçok köy tüzel kişiliğini yitirip mahalle haline dönüşen büyükşehirlerin tekrar köy hayatının yaşatılması, köylünün korunup kollanması için hükümetimiz bir yasa çıkardı. Peki İyi Parti, CHP, HDP mecliste bu yasaya ne dedi? Ret! Reddettiniz. Kısaca anlatayım. İlçe meclislerinde köylerimiz için kırsal mahalle kararı alınacak. İBB’ye gelecek, İBB onaylayacak. Ondan sonra Kırsal Mahalle Yasası içinde su tarifesini de bulunduran yasa ‘2022 Ocak ayında yürürlüğe girer.’ diyor. Silivri Belediyesi ne yaptı biliyor musunuz? 9 ay önce kırsal mahalleden Silivri Belediyesinin üzerine düşecek konuda köylerimizde kızına, oğluna inşaat yapacak köylümüzden inşaat harçlarını almayarak sıfırladı arkadaşlar. Şimdi topu Ekrem Bey’in önüne doğru yolluyorum. Gelin topu taca atmayın. Minderden kaçmayın. Zimmet çıkar demeyin. 6 ay var. Gelin İSKİ Genel Kurulu’nda da bu konuyu gündem edelim. Su tarifelerini ¼ oranında indirip o 33 köyümüze müjde verelim arkadaşlar. Var mısınız?”

“VİCDANIN SIZLAMIYOR MU SENİN?”

CHP Gurubu tarafından yapılan sataşmaya da cevap veren Başkan Yılmaz, “Arkadaşım! Sen Beşiktaş’ta, Kadıköy’de, Bakırköy’de yüzme havuzunu dolduracaksın su 6 lira; Şile’de, Çatalca’da, Arnavutköy’de köylü marulunu, biberini sulayacak 6 lira öyle mi? Vicdanın sızlamıyor mu senin? Arkana doğru yaslanmışsın böyle güzel ahkâm kesiyorsun. Bu mu sana verilen görev?” diyerek tepki gösterdi.

“BUGÜNE KADAR 200’ÜN ÜZERİNDE KAÇAK YAPIYI YIKTIK”

Konuşmasında Milli Emlak, hazine arsaları ve orman arazilerinin çok kıymetli olduğuna dikkat çekerek, bu araziler üzerine yapılan kaçak yapılarla mücadele edilmesinin önemine değinen Başkan Yılmaz, kaçak yapıların yıkımına ilişkin İBB’den destek alamadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Silivri Belediyesi olarak kendi sorumluluk alanımızda bulunan tarım arazilerinin üzerine imar yapılmaması konusunda çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Daha öncede bu kürsüden söyledim; Ağabeyi, amcası, dayısı kim olursa olsun, kartvizitinde ne yazarsa yazsın tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapıları yıkacağım.’ dedim. Diyeceksiniz ki; İBB ile ne alakası var git yık kardeşim. Zaman zaman değil, her zaman İBB’nin Zabıta Müdürlüğüne yazı yazıyoruz. ‘Silivri’nin Seymen köyünde 6 tane tarım arazisine yapılan kaçak yapıyı yıkacağız.’ diyoruz. Koskoca İBB’siniz! İş makinası, ekskavatör, zabıta destek istiyoruz. Her seferinde pandemi, elektrikler kesikti, sular akmıyordu gibi bahanelerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize yıkımlarda ne araç, ne gereç, ne de personel veriyor Sayın Başkanım. Haberiniz olmayabilir ama bundan sonra bu arkadaşlar hassasiyet gösterir, bize miras değil emanet olan bu toprakların üzerine yapılan ve Türk tarımına ihanet olan o kaçak yapıları beraberce yıkarız. Yıkım soğuk bir iştir ama ben oy noktasında zarar görür müyüz demeden bugüne kadar 200’ün üzerinde maliye hazinesine de tarım arazisi üzerine yapılmış yerleri yıktım. Bu arazilere yapılan kaçak yapıların hepsini tek tek yıkacağım.”