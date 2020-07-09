Diyanet’ten talimat: Taziyelerin telefonla, sosyal medya ve dijital imkanlar vasıtasıyla yapılması!

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne talimat gönderdi. Göndermiş olduğu talimat kapsamında din görevlilerinin tebrik ya da manevi destek amacıyla yurttaşların katılmış olduğu törenlerde tedbirlere karşı hassas olunması gerektiğini vurgulanırken, bu konuda vatandaşların uyarılmasını talep etti.

Konuyla ilgili 81 il müftülüğüne gönderilen talimatta olan kurallar:

Talimata göre güvenli mesafe kuralına riayet edilecek, maske kullanılmasına, beden, kıyafet, çevre ve yiyecek temizliğine azami derecede dikkat gösterilecek.

Özellikle düğün, taziye ve cenaze merasimlerinin mümkün mertebe açık alanlarda ve kalabalık ortamlar oluşturulmadan yapılması istenirken, tokalaşma, kucaklaşma ve musafaha etmekten kesinlikle kaçınılacak, kapalı ortamlarda topluca geçirilecek süreler kısa tutulacak.

Kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve dezenfekte edilmesi istenilen talimatta, salgın ortadan kalkıncaya kadar imkanlar dahilinde taziyelerin telefonla, sosyal medya ve dijital imkanlar vasıtasıyla yapılması ve ziyaretlere ara verilmesi konularında bilgilendirilmesi de istendi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 22:54