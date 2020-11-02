Doğaseverler Yürüyüşe Akın Etti

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yamandaki Doğa Sporları Grubu tarafından Pazar günü doğa yürüyüşü düzenlendi.

Saat 09.00’da Küçüksinekli Gölet’ten başlayıp Danamandıra Gölet’te son bulan 13 kilometrelik yürüyüşe doğaseverler yakın ilgi gösterdi. Yamandaki Doğa Sporları Grubu, yürüyüş boyunca uyulması gereken kurallar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri yürüyüş esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı parkur boyunca hazır bulunurken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenliği sağlamak amacıyla yürüyüşe eşlik etti.

Vatandaşlar doğa ile iç içe keyifli anlar yaşarken, ormanın eşsiz güzelliği ve temiz havasında 4 saat süren 13 kilometrelik yürüyüş bir nebze de olsa katılımcıları pandemi stresinden uzaklaştırdı.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Etkinliğe katılan doğaseverlere teşekkür belgesi takdim edilirken, kendilerine bu imkânı sağlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Silivri Belediye Başkan Yardımcıları Emre Sarısaltıkoğlu ve Hasan Solak ile MHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Sultan Aşkın da yürüyüşe katılım sağladı.