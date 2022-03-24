Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası

Hamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Devletler adalet ile ayakta kalır ahlâkî çürümeyle çöker. Liyakat ve kariyerin başat değer olduğu, çalışanların insanca yaşama standartlarına ulaştığı, eğitim ve öğretmenliğin hak ettiği değeri gördüğü, sosyal adaletin toplumun bütün kesimlerini kuşattığı, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlandığı, gençlerin gelecek planlaması yaptığı, uzlaşıma ve işbirliğine önem veren, demokratik ve evrensel değerleri özümsemiş, günübirlik siyasi çekişmelerden uzak bir sendikal anlayışla hareket eden ve “Türkiye’nin İlk ve Tek Apolitik Eğitim Sendikası” özelliği taşıyarak eğitim çalışanlarının huzuruna çıktık. Bu sendikal oluşuma inanarak gelişimine katkı sağlamak benim için onur verici bir duruştur.”

“İlgili il temsilciliğine seçilmemde rol oynayan başta; sendika Genel Başkanımız Oğuz ÖZAT’a ve genel merkez kurul üyelerine bir kez daha teşekkür ederim. Sendikamız 3 Kasım 2021 tarihinde resmi olarak hizmet vermeye başlamış, oldukça kısa bir zamanda 62 il,300 ilçe teşkilatı ve 5000 ‘e yakın üye sayısı ile sendikacılık tarihine adını yazdırmıştır. Kurulduğu andan bu yana, farklı siyasi görüşe sahip eğitimcilerden oluşan çok çeşitli bir yapıya sahiptir ve ortak nihai hedefi; mesleki haklarımızın layık olduğu gibi savunulması olmuştur. Silivri’mizde değerli öğrenci ve velilerimize göstermiş olduğumuz emeği, tüm meslektaşlarım için de göğüslemiş olmaktan gurur duyuyor, bir kez daha herkese saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum.”