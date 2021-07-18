Ekonomik düzenlemeler içeren teklif kabul edildi.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Güvenlik Korucuları

Teklif ile güvenlik korucularına ödenecek ek tazminat toplamının 2021 yılının Ocak ayına ilişkin net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

Diş protez teknikerleri

31/21/2011 ile 23/11/2015 tarihleri arasında diş protez labaratuarlarında diş protez teknisyenleri ve teknikerlere ait iş ve işlemlerinde yardımcı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş oylan protokol kapsamında eğitim almış olanlar diş protez labaratuar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere yardımcı personel olarak çalışabilecekler.

Türk Parasını Koruma Kanunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1567 sayımlı Türk Parasını Kıymetini Koruma Kanunu dayanarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek, veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için bir mali yıl içerisinde altı milyon Türk Lirasını geçmemek üzere yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ücret alabilecek.

Depremzedeler

2020 yılında yaşanan depremlerde binası zarar gören vatandaşların devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarını yok edecek, afet zedelere eşit şekilde yararlanması sağlanıyor.

Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Kurumu'nda görev yapan doktor ve eczacılara ek ödeme

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda görev yapan doktor ve eczacılara döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı protokolleri

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, götürü bedel üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya ve protokoller üzerinden götürü bedel üzerinden bedel ödemeye yetkilidir.

Terörle mücadele gözaltı süreleri

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı sürelerinin getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasının bir yıl uzatılması amaçlanıyor.

Kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan bir takım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresinin bir yıl uzatılması amaçlanmaktadır.

Rekabet Kurumu

Rekabet Kurulu Başkan ve üyeleri üyeliklerinin sona ermesinden iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde gerçekleştirdikleri soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemez.

Soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli, bu süre içinde anılan personelin gözetiminden sorumlu Daire Başkanı ve ilgili Daire Başkan yardımcısı ile Başkan Yardımcısı Kurumdan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle tüzel kişilerde görev alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemez.

Türkiye İstatistik Kurumu ‘Özel bütçeli diğer idareler' bölümüne alınıyor.

Çek Kanunu

Karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin önceki hükümde yer alan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilmek suretiyle düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletiliyor. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022 olarak belirleniyor.

Engelliler

Erişilebilirliğin sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülükler maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilebilmesine imkan tanınıyor.

TMSF

Bankalar dâhil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilecek.

Kooperatifler

Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılabilecek.

Gümrük personeli

Gümrük personeline devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, ilen almakta oldukları aylık tutarının iki katından beş katına, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenler; fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar parayla ödüllendirilecek.

İHA