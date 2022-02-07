Elektrik kesintileri yapılacak!

08 ŞUBAT 2022 SALI

SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah GÜNPINAR sk bölgelerinde 08/02/2022 09:00:00 - 08/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah TEMAŞA, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 08/02/2022 10:00:00 - 08/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 08/02/2022 10:00:00 - 08/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALİŞ SORUCU, ARAS, ERGENE, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KURŞUN, MERİÇ, NECATİ KALFA, NENE HATUN, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIZABEY, TEMEL ERDOĞAN, TERAKKİ, VEYSEL KARANİ, YALI, ŞAFAKLI sk bölgelerinde 08/02/2022 10:00:00 - 08/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, KINALI, KIRSAY, MEDİNE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, YUDUM, İBRAHİM EZGİN sk bölgelerinde 08/02/2022 13:00:00 - 08/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



09 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, KAVAKLI, KÜPELİ ÇIKMAZI, MİSKET ÇIKMAZI, SES, ÇİZGİ sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALİŞ SORUCU, ARAS, BEHRAM ÖZSOY, ERGENE, GEDİZ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KURŞUN, MERİÇ, NECATİ KALFA, NENE HATUN, OTMAN, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIZABEY, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SÜTÇÜ, TEMEL ERDOĞAN, TERAKKİ, VADİ, VEYSEL KARANİ, YALI, YAYLA, ZULAL, ÖĞRETMENLER, ŞAFAKLI sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 09/02/2022 13:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, ERYILMAZ, GÜR, MAVİGÖK, MECLİS, SİYAMİ KÖYLÜ sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah KINALI KAVŞAĞI sk bölgelerinde 10/02/2022 13:00:00 - 10/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.