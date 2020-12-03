Engelliler Gününde Anlamlı Bağış

Silivri Çizgi Koleji ihtiyaç sahibi engelli bireylere dağıtılmak üzere Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 30 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yapılan bağış nedeniyle eğitim kurumuna teşekkür eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Böylesine anlamlı bir günde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze 30 adet manuel tekerlekli sandalye bağışlayan Çizgi Koleji Sahibi Ulaş Velioğlu'na örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Sizlerden aldığımız güçle ilçemizde yaşayan tüm ihtiyaç sahiplerine ve özel bireylere destek olmaya devam edeceğiz.” dedi. Çizgi Koleji Eğitim Kurumları sahibi Ulaş Velioğlu ise, Silivri Belediyesi aracılığı ile engelli bireylere destek olma imkanı sağladığı için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ederek, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Özellikle sosyal belediyecilik anlamında çok güzel hizmetleri var. Çizgi Koleji olarak bizler de engelli kardeşlerimizin bu özel gününde onların yanında oluğumuzu hissettirmek adına Silivri Belediyesi aracılığı ile tekerlekli bağışında bulunuyoruz. Belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.