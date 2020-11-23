Esen "Hem öğretmenlerimiz, hem de eğitim sistemimiz krizde"

CHP İlçe Başkanı Berker Esen'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla beyanatı aynen şu şekilde: “Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geleceğimizin mimarı tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” diyen CHP İlçe Başkanı Berker Esen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklamasında şu ifadeler yer verdi: “Değerli öğretmenlerim,

Size ve sizin şahsınızda tüm öğretmenlerimize gösterdikleri sabır, paylaştıkları sevgi ve harcadıkları emek için sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Öğretmenin en büyük eseri insandır…

Bu eşsiz eseri yetiştirmek dünyanın en zor işlerinden biridir.

Sabır gerek, sevgi gerek, yılların fedakârlığı gerek!

O yüzden her insan bir emektir!

Bu emekteki en büyük pay da öğretmenlerimizindir.

Millet Mekteplerinin açıldığı gün 24 Kasım 1928'de, Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen unvanı da verildi. Eğitim devrimi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kara tahta önünde yeni harfleri tanıttığı bir fotoğrafla simgeleşti. Hafızalarımızda yer eden kara tahta önündeki o fotoğraf sıradan bir fotoğraf değildi. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim devriminin fotoğrafıydı.

“BUGÜNE KADAR AZ GİTTİK, UZ GİTTİK, AMA AKP DÖNEMİNDE OLDUĞU GİBİ HİÇ TERS GİTMEDİK”

O günden bugüne çok yol aldık; az gittik, uz gittik, ama AKP döneminde olduğu gibi hiç ters gitmedik. Bugün hem öğretmenlerimiz, hem de eğitim sistemimiz krizde…

Değerli Öğretmenlerim,

Öğretmenlerimizin sorunları çözülemez sorunlar değil. CHP iktidarında öğretmenlerimizin sorunlarını çözmek için hazırladığımız plan ve programlarımız hazır. Biz öğretmenlerimize “Öğretmenlik Meslek Kanunu”nu çıkartacağımıza, 3600 ek göstergeyi vereceğimize, söz verdik. Sözümüzü tuttuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifini ve 3600 ek göstergenin verilmesi için teklifimizi TBMM'ye sunduk.

AKP ve küçük ortağı MHP seçim döneminde söz vermesine rağmen sözlerinde durmadılar. Birçok kanun teklifimizde olduğu gibi eğitim ve öğretmenlerimiz ile ilgili bizim önerdiğimiz bu teklifleri de komisyonlarda bekletmeye devam ediyorlar.

Kıymetli Öğretmenlerimiz,

Öğretmelerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretildiği, eğitim sistemindeki yap-boz anlayışın tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldığı, öğretmenlerimizin yarınlara umutla bakabildiği ve atama bekleyen öğretmenlerimizin öğrencilerine kavuştuğu o çok güzel günlerin çok yakında geleceğine dair inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, eğitim ve aydınlanma şehidi öğretmenlerimizi saygı minnet ve rahmetle anıyorum.”

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 14:27