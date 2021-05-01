Esen “Her zaman emekçinin yanında yer alacağız!”

“HER ZAMAN EMEKÇİNİN YANINDA YER ALACAĞIZ!”

CHP İlçe Başkanı Berker Esen ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi; “Yüksek Hakem Kurulu ve CK Boğaziçi Elektrik şirketinin işçiye vermiş olduğu enflasyon altı zam ve 18 TL değerindeki yemek parası BEDAŞ işçileri tarafından kabul edilmemektedir. Dünyada en çok kamu ihalesi alan firmalar arasında olan beşli ihale lobisinin doymak bilmeyen ortakları Cengiz ve Kolin’e buradan sesleniyoruz; AKP iktidarında vergi aflarıyla, kamu bankalarından aldığınız teşviklerle, geçmediğimiz köprünün, kullanmadığımız otoyolun garanti ücretleriyle cebinizi doldururken emekçinin hakkını gasp etmenize müsaade etmeyeceğiz! Buradan emeği ve insanca bir yaşam için direnen mücadele eden tüm emekçilerimize sesleniyoruz, CHP olarak her zaman sermayenin karşısında emekçinin yanında yer alacağız!”

“SÖZ VERİYORUZ”

“Ve söz veriyoruz, İktidarımızda sömürü düzenine son vererek sizlerden alınan tüm haklarınızı bir bir iade edecek, alın terinizin hakkını son damlasına kadar vereceğiz! BEDAŞ işçileri mobbinglere, haksızlıklara karşı çıkıyor, insanca yaşayacak ücret istiyor sömürü düzenine boyun eğmiyor! Bizler de bu haklı mücadelelerinde BEDAŞ emekçilerinin yanındayız! Emeği için direnen tüm işçilere selam olsun!”