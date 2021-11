Esen’den 10 Kasım mesajı

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla yazılı olarak açıklama yaptı.

Esen’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Kurtuluş Savaşımızın önderi, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ebedi ve yegâne başkomutanımız, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, bedenen aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini verdiğimiz bugünlerde ilhamımız, karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” anlayışına dayalı devrimci fikirleridir.

Biliyor ve inanıyoruz ki demokrasiyle taçlandırılmış cumhuriyetimiz sayesinde, iktisadi bağımsızlığa ve sosyal devlet anlayışına dayalı üretime, herkes için adalet ülküsüyle işleyen bağımsız yargıya, fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştiren eğitim sistemine, toplumsal huzura ve komşularımızla barış içinde yaşamı öngören akılcı dış politikaya kavuşacağız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin her kimlikten her renkten vatandaşın şükranla andığı bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin buluşma noktasıdır. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının sistematik saldırılarına rağmen hiçbir güç onu ve fikirlerini Türk milletinin kalbinden silmeyi başaramadı ve başaramayacak. Büyük Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışından 83 yıl sonra bile neden hâlâ bu kadar sevildiğini anlamakta zorlanan ve her fırsatta milletimizin yüreğinden Atatürk sevgisini söküp atmaya çalışan güruha bir kez daha hatırlatıyoruz Atamıza olan sevgimizden ne de fikirlerinden vazgeçmeyeceğiz.

Bu inanç ve kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz;

Özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Ulu Önderimizin bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine son nefese kadar sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır.

Bu bizim, Büyük Atatürk başta olmak üzere tüm vatanseverlere, cumhuriyetimizin kökleşmesi için yaşamın her alanında fikren ve bedenen mücadele etmiş tüm vatandaşlarımıza karşı ortak sorumluluğumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 83’üncü yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 12:00