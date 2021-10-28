Esen’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başkanı Berker Esen, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli Silivrililer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle perçinlediği, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyetimizin 98. yaşı kutlu olsun. Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Ulu Önder Atatürk’ün kurucusu olduğu cumhuriyetimizin temelinde, mevcut anayasamızda da vurgulanan “Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” anlayışı vardır. Hukukun üstünlüğüne inanmış bizlerin, bugün verdiği “Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma” mücadelesinin de meşru dayanağı budur. Vatandaşlarımızın kalıcı huzur ve adalet talebine ancak Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdığımızda ulaşılabilecektir.

Ulu Önder’in, “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, kazanılan zaferler kalıcı olmaz” uyarısı da özgürlük ve bağımsızlığımızın yol haritası niteliğindedir. Oysa ülke ekonomimizin bugün içinde bulunduğu tablo şahsım hükümetinin, Atatürk’ün uyarısının aksine üretmeyen, savurgan, liyakatsiz, yandaşları koruyan ve dışa bağımlı bir politika izlenilmesinin sonucudur. Özellikle kadınlar ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz, bu ekonomi politikasının getirdiği ağır yükün altında ezilmektedir.

Ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ve eşsiz iradesiyle Milli Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla tamamlamış ve cumhuriyeti kurmuş olan ülkemiz, bugün de içinde bulunduğu zor koşulları ortadan kaldıracak azim ve kararlılığa sahiptir. Bu bağlamda unutulmamalıdır ki mart ile getirdiğimiz bahar, geniş bir mutabakata dayalı demokrasi mücadelesinin ilk neticesidir.

Kıymetli hemşerilerim,

Ne bu vatan sahipsiz ne de sizler kimsesizsiniz!

Şahsım hükümetinin keyfiliği varsa halkın cumhuriyeti var!

Tek adamın istibdat rejimi varsa halkın demokrasisi var!

Bu ülkede cumhuriyet ve demokrasi düşmanları varsa onlardan kat ve kat fazla cumhuriyet sevdalısı var!

Kısacası…

Sakın ama sakın umunuzu kaybetmeyin!

Sarayın saltanatı varsa halkın CHP’si var!

Herkes emin olsun ki ülkemiz, cumhuriyete ve demokrasiye kalpten bağlı milletimizin verdiği güçle büyük ve kalıcı hedeflerine mutlaka ulaşacak. Sandık önüne konulduğunda milletimiz artık yeter diyerek yolsuzluğa, yoksulluğa, yasaklara yani şahsım hükümetine dur diyecek!

Bu duygu ve inançla 98. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Yaşasın Cumhuriyet!

Berker Esen

CHP Silivri İlçe Başkanı

