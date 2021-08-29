Esen’den 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, 30 Ağustos Zafer Bayramı yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkanı Berker Esen şunları kaydetti;

Kıymetli Silivrililer,

Ebedi ve yegâne Başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Türk Milletinin istiklâl ve hürriyetine olan inancını tüm dünyaya ispatladığı, hâkimiyetin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu gösterdiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin adeta doğuşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’mizin 99. yılını büyük bir gururla kutluyoruz.

Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz bizi özgürlüğe kavuşturan altın bir sayfadır.30 Ağustos günü aziz milletimiz "Ya istiklal ya ölüm” diyerek çıktığı yolda hedefine ulaşmış, bu topraklarda yaşayan insanların asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır.

Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı adalettir. "Ya istiklal ya ölüm" diyen ruh, adalet mücadelesinin daimi ateşidir. 30 Ağustos 1922, “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” diyen halkımızın gür sesinin bütün dünyada yankılandığı gündür ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında dünyanın mazlum milletlerine umut veren bir zaferin kazanıldığı gündür.







Saygıdeğer Silivrililer,

Mustafa Kemal Atatürk zaferin önemini, “30 Ağustos Savaşı, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturur. Milli tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir yön vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum” sözleriyle tanımlar.



Cumhuriyet ve Demokrasi Sevdalıları,

Mustafa Kemal için 30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın da ötesinde “Kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe” aralanan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenledir ki tüm cumhuriyetçilerin ve demokratların, herkes için adalet ve huzur talep edenlerin ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, “Vazgeçtim” deme lüksü yoktur. Tek adam rejimine karşı kararlılıkla “Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” ülküsünü savunacak; Atatürk’ün kimsesizlerin kimsesi olarak nitelendirdiği cumhuriyetimizi demokratikleştireceğiz.



Sevgili Silivrililer,

Bu duygu ve düşüncelerle, başta 30 Ağustos Zaferi’ni kazanan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan tek ve ebedi Başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımız ile tüm terör şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bağımsızlığımızın simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.