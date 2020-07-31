Esen’den Kurban Bayramı mesajı

Esen, Mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli Silivrililer,

Bereketin, birlikteliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın günü olan mübarek Kurban Bayramı’nı dünya olarak Pandemi, Türkiye özelinde ise derin bir ekonomik ve siyasal buhran içerisinde karşılıyoruz.

Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Her sorunumuzu akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözeceğiz. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Yoksula, yolda kalmışa, yardıma muhtaca hakkını vermek için hep birlikte çalışacağız, israftan kaçınacağız.

Değerli Silivrililer,

İstanbul’dan Türkiye’ye Tek Yön İktidar! Şiarıyla çıktığımız bu yolda hedefimiz “hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu” güzel Türkiye’yi Silivri’mizden başlayarak inşa etmektir. Kurban Bayramı’nın getirdiği en önemli güzelliklerden biri de paylaşma ve dayanışma kültürüdür. Hakça bir düzen için her zaman dayanışmayı ve paylaşmayı ön planda tutan Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Kurban Bayramı’nda egemen olan bu ruhun, Türkiye’de daima etkin olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Komşumuz açken tok yatmayacak, yapacağımız yardımı da insan onurunu koruyarak yapacağız. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.

Bu duygularla, salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personelimize, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yurttaşlarımızın bu zor dönemde güzel bir bayram geçirmesi en büyük dileğimizdir. Vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bir dayanışma ve barış bayramı olarak kutladıkları Kurban Bayramı’nın herkese sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, esenlikler diliyorum.