Esen’den Öğretmenler günü kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geleceğimizin mimarı tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Değerli öğretmenlerim, size ve sizin şahsınızda tüm öğretmenlerimize gösterdikleri sabır, paylaştıkları sevgi ve harcadıkları emek için sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öğretmenin en büyük eseri insandır… Bu eşsiz eseri yetiştirmek dünyanın en zor işlerinden biridir. Sabır gerek, sevgi gerek, yılların fedakârlığı gerek! O yüzden her insan bir emektir! Bu emekteki en büyük pay da öğretmenlerimizindir.

Millet Mekteplerinin açıldığı gün 24 Kasım 1928’de, Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmen unvanı da verildi. Eğitim devrimi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kara tahta önünde yeni harfleri tanıttığı bir fotoğrafla simgeleşti. Hafızalarımızda yer eden kara tahta önündeki o fotoğraf sıradan bir fotoğraf değildi. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim devriminin fotoğrafıydı. O günden bugüne çok yol aldık; az gittik, uz gittik, ama AKP döneminde olduğu gibi hiç ters gitmedik. Bugün hem öğretmenlerimiz hem de eğitim sistemimiz krizde…

Değerli Öğretmenlerim, öğretmenlerimizin sorunları çözülemez sorunlar değil. CHP iktidarında öğretmenlerimizin sorunlarını çözmek için hazırladığımız plan ve programlarımız hazır. Biz öğretmenlerimize “Öğretmenlik Meslek Kanunu”nu çıkartacağımıza, 3600 ek göstergeyi vereceğimize, söz verdik. Sözümüzü tuttuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifini ve 3600 ek göstergenin verilmesi için teklifimizi TBMM’ye sunduk. AKP ve küçük ortağı MHP seçim döneminde söz vermesine rağmen söz ve vaatlerini her zaman olduğu gibi yine unutarak sözlerinde durmadılar. Birçok kanun teklifimizde olduğu gibi eğitim ve öğretmenlerimiz ile ilgili bizim önerdiğimiz bu teklifleri de komisyonlarda bekletmeye devam ediyorlar.

Öğretmenine değer vermeyen bir toplumun, eğitimden bir şey bekleme şansı yoktur. Öğretmenin sorununu çözmediğiyseniz ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Ülkenin sorunlarını temelden, akılcı politikalarla çözmek istiyorsanız, önce öğretmenin sorunlarını çözeceksiniz. Çünkü gelecek kuşakları yetiştirecek olan o öğretmenlerdir. İktidar bunun farkında mı? Hayır, bunun farkında değil.

Tüm öğretmenlerimize buradan bir kez daha söz veriyoruz iktidarımızda,

Hiç bir okul öğretmensiz kalmayacak. Okullardaki öğretmen açığını süratle bitireceğiz!

Kapatılan köy okullarını kesinlikle açacağız!

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hemen çıkartacağız!

3600 ek göstergeyi öğretmenlerimize derhal vereceğiz!

Sözleşmeli öğretmen, vekil öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımlara son vererek öğretmenlikte ki ayrımcılığı bitireceğiz!

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde her öğretmenimize 1 aylık ikramiye vereceğiz, "helali hoş olsun" diyeceğiz!

İkili eğitim, birleştirilmiş sınıflar uygulamasına son vererek eğitimi daha nitelikli daha kaliteli hale getireceğiz!

Kıymetli Öğretmenlerimiz, öğretmelerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretildiği, eğitim sistemindeki yap-boz anlayışın tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldığı, öğretmenlerimizin yarınlara umutla bakabildiği ve atama bekleyen öğretmenlerimizin öğrencilerine kavuştuğu o çok güzel günlerin çok yakında geleceğine dair inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, eğitim ve aydınlanma şehidi öğretmenlerimizi saygı minnet ve rahmetle anıyorum.

Berker ESEN

CHP Silivri İlçe Başkanı