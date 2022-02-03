Esen’den Regaip Kandili mesajı

CHP İlçe Başkanı Berker Esen, İslam aleminin Regaip Kandilini şu sözlerle tebrik etti: “İslam âleminde önemli bir yeri olan Regaip Kandil'ini coşku ve sevinç ile karşılıyoruz. Regaip sözcüğünün kelime anlamı bereket, verimlilik, ikram ve yakınlık anlamına gelmektedir. Kandiller, insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir.

Ayrıca Regaip Kandili, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak bilinen üç aylara girdiğimizi müjdeleyen gecedir. Bu aylar, milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği, aynı duygu ve maneviyatı paylaşan gönüllerin bir araya geldiği çok özel günlerdir. İslam dininde mübarek sayılan Üç Ayların müjdecisi olan Regaip Kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam âleminin Regaip Kandil'ini kutluyor; içinde bulunduğumuz zor günlerden umut dolu yarınlara, barış, huzur ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum.”