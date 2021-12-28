Eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, öldürülen Gül Çakmak’ın parti üyesi olduğunu duyurmuş ve acılı aileyi Çatalca’daki evlerinde ziyaret etmişti. Davutoğlu “hukuki süreçte ailenin yanında olacağız” diye açıklama yapmıştı.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin’in ve İl Başkan Yardımcısı Av. Timuçin Oğuz’un vekil olarak takip ettiği dava Bugün Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davaya İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, Gelecek Partisi Silivri İlçe Başkanı Dr. Ümit Beyatlı ve çok sayıda partili de katıldı. Mahkeme heyeti, dava sonunda sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını verildiğini açıkladı. Duruşma sonrasında Gül Çakmak’ın annesi ve ailesi göz yaşlarına boğuldu.

Adliye çıkışında aile ile birlikte basın açıklaması yapan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin “Kocası tarafından canice öldürülen gül kardeşimizin ailesine davayı yakından takip edeceğimizin sözünü vermiştik. Genel Başkanımız Sn. Ahmet Davutoğlu’da süreci yakından takip etti. Bugün açıklanan karar ile adalet yerini buldu. Adaletin gerçekleştiği için mutluyuz. Kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyoruz. Biz gelecek Partisi olarak kadın cinayetleri konusunun ancak toplumun bilinçlenmesi ve eğitilmesi yoluyla çözülebileceğini inanıyoruz. Bu konuda da atılması gereken adımlar için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Acılı anne Aynur Uç da “ Adaletin yerini bulduğu için mutluyum. Bize sahip çıktıkları için başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da acılı anneyi telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 16:25