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Eski bakanlardan Güldal Akşit hayatını kaybetti

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AK Parti'nin kurucu üyesi ve eski turizm ve devlet bakanlarından Güldal Akşit, vefat etti. Akşit, Ankara'da Korona virüs tedavisi görüyordu.

Eski bakanlardan Güldal Akşit hayatını kaybetti
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Güldal Akşit kimdir?

Güldal Akşit, 1960'ta Malatya'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. AK Parti'nin kurucu üyesidir. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan Akşit, 9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi. 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yaptı.

08 Temmuz 2011 - 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yaptı.

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU 


İçişleri Bakanı Soylu:"Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik.Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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