Eski Başbakan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, uzun yıllardır kalp tedavisi görüyordu. En son 28 Şubat'ta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan Akbulut, durumu ciddileşince 10 Nisan'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Tedavisi burada devam eden Akbulut, 14 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında vefat etti. Eski Başbakan Akbulut için Türkiye Büyük Millet Meclisinde devlet töreni düzenlendi. Daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirilen Akbulut'un cenazesi, defnedilmek üzere Devlet Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze namazı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, cennetiyle müşerref kılsın. Yıldırım Bey devletin birçok kademelerinde değişik görevler aldı. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'nde beraber çalıştık. Tabii Yıldırım Bey'in en büyük özelliği tevazu idi, mütevazi idi. Bu tevazuundan hiçbir an sapmadı ve düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle İstişare Konseyi'nde de paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok çok istifade ettik” ifadelerini kullandı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın yanı sıra birçok siyasi isim katıldı.