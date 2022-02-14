Gençler eğlenceye doydu

Silivri Belediyesi 13 Şubat Pazar günü düzenlediği Gençlik Şöleni ile gençlere eğlence dolu, unutulmaz bir gün yaşattı. Silivri Sahili Eski Festival Alanında düzenlenen etkinlikler kapsamında Silivrili ünlü rap sanatçısı Kezzo en güzel şarkılarını gençler için seslendirdi. Kezzo ile birlikte Decoy, Senfo ve Dj Barbo da performanslarıyla Silivrili gençleri mest etti. Capoeira Gösterisi de izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde katılımcılara ızgara sucuk ekmek, çay ve nescafe gibi yiyecek ve içecekler ikram edildi. Silivrililer soğuk havaya rağmen Gençlik Şöleni’ne yoğun ilgi gösterdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz etkinlikte gerçekleştirilen performansları gençlerle birlikte izledi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş; Kezzo, Decoy, Senfo, Dj Barbo ve Capoeira Gösteri Grubu’na çiçek takdiminde bulundu.

“UNUTULAN, ISKALANAN, YAPILAMAYAN HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Gençlik Şöleni’nde gençlere hitap eden Başkan Yılmaz, “Nerede konuşma yaparsam yapayım kendimi en rahat hissettiğim, en mutlu olduğum topluluklar kadınların ve Türk gençliğinin olduğu topluluklar oluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni emanet ettiği Türk gençliği. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor; hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Biz, Silivri’nin gençlik konusunda ıskalanan, unutulan ve yapılamayan hizmetleri hayata geçirmek için yola koyulduk. Görev süremiz boyunca birçok spor tesis yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte Şehir Stadyumunu yeniledik. Değirmenköy’de bir Futbol Stadı inşa ettik. Silivri’yi İstanbul’un yüzme havuzu olmayan tek ilçesi olmaktan kurtardık. Yüzme havuzunu bitirdik, açılışı için gün sayıyoruz. Bu hizmetlerimizle yetinmeyeceğiz ve Silivri’den şampiyon sporcular çıkaracağız. Genç kardeşlerimizin eğitimlerine de çok önem veriyoruz. LGS ve YKS’de sınava giren ve başarılı olan öğrencilerimizi ödüllendirdik. Bu yıl üniversite sınavını kazanan öğrencilerimize 500’er TL destek ödemesi yaptık. Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren bütün öğrencilerimizin sınav katılım ücretlerini biz ödüyoruz. Bu yıl üniversite sınavına girecek öğrencilerimizin sınav ücretlerini bazı kriterleri göz önünde bulundurarak ödeyeceğiz. Silivri’ye 1 yıl içerisinde kütüphanesi, bilgisayar odaları, atölyeleri, kafeteryaları olan bir gençlik merkezi inşa edeceğiz. Ayrıca Silivri’ye İstanbul’un en kapsamlı kütüphanesini kazandıracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ileri medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmesi için siz gençlerimizin çok çalışması, çok araştırması ve kendisini çok iyi yetiştirmesi gerekiyor. Yeter ki siz çok çalışın; bütün eğlence programlarınız bizden, Silivri Belediyesinden olacak.” dedi.