Haberimize kayıtsız kalmadılar “Kaygılarımızı dile getirdik”

Gerçekleştirilen ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Yılmaz “MHP ve AK Parti İBB meclis üyelerimizle birlikte Seymen Mahallemizdeki İBB İSTAÇ Katı Atık Bertaraf Tesisini ziyaret ederek İSTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demirhan ve teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldık. Çevre ve doğanın korunması için İBB Meclisinde destek verdiğimiz ilave yatırımlarla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Özellikle çöp sızıntı suyu arıtma tesisinin yapımı büyük önem taşıyor. Bu suların tarım topraklarına, yeraltı kaynaklarına ve denizlerimize verebileceği zararları düşünerek kaygılarımızı dile getirdik. Silivri'mize hizmet için hiçbir fedakarlıktan kaçmadık, kaçmayacağız. Tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.