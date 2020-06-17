Koronavirüs nedeniyle bir süredir uygulanan hafta sonu kısıtlamaları iki haftadır uygulanmazken artan vakalar sebebiyle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken Türkiye'de de vaka sayıları artmaya başladı. Tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulaması gündemde yer almaya devam ediyor.

Uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyanların sayısı giderek azalması nedeniyle ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak

Bakan Koca, dünkü açıklamasında Covid-19 nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybederken, 1467 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurdu. Koca, ''Yeni vaka sayısı önceki günden 125 az olduğunu kaydederek, "Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin" paylaşımı yaptı.