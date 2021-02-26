Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak. Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personel ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.
Hafta sonunda vergi daireleri açık olacak
İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için vergi dairelerinin hafta sonunda da açık olması için 81 il valiliğine genelge gönderildi.
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