Haftasonu kısıtlama olacak mı ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dokuzuncu defa telekonferans yöntemiyle yapılacak kabine toplantısının ana gündem maddesi kontrollü sosyal hayattaki yeni tedbirler olacak. Toplantıda, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ve seyahat sınırlamaları yeniden gözden geçirilecek.
Her pazartesi telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı, üç günlük bayram tatili sebebiyle bugün yapılacak. Toplantıda, Ramazan Bayramı'nda uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının sonuçları ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dört gün boyunca yapılan denetimler ile sınırlamalara uymayanlara uygulanan cezalar konusunda bilgi paylaşacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 11 Mart'tan bu yana vaka sonuçlarını ve gelinen son noktayı anlatacak. Özellikle iyileşen hasta sayısındaki artış ile yoğun bakım ve entübe hasta sayısında devam eden azalmalar değerlendirilecek.
TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK
YENİ TEDBİRLER AÇIKLANACAK
Toplantıda, Vefa Destek Gruplarının çalışmaları, ekonomi alanında atılacak ilave adımlar, destek paketleri ve yeni tedbirler de konuşulacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının durumu ve başka ülkelere gönderilen yardımlar gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
Türkiye Gazetesi Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 10:00