Hakan Kocabaş “Hiç yaşayamadığımız kadar çok güzellikler yaşayalım”

Yazılı olarak yapılan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi; “Silivri SİAD Ailesi ve değerli dostları, Çok şeyler yaşadık kuşkusuz yıllar boyu. Acı, tatlı günler; bu yaşamın kaderi. Güzel günler anı olarak kalıyor çok şükür, acılar biraz da olsa unutuluyor da insanlar yaşama bağlanabiliyor. Ama 2020 gerçekten zor bir yıldı. İnsan her zorluğun üstünden geliyor da, çaresiz kalma konusunda yaşam enerjisini kaybediyor. Sevdiklerine sarılamamak, ziyarete gidememek ne kadar acı. Düğünlerde birlikte olamamak ne kadar acı. Hele hele hasta ziyareti yapamamak, hastasına bakıp, yardım edememek, hele de dostunun en acılı gününde yanında olamamak ne kadar kötü ve zor bir durum. Ve bunların hepsini de maalesef 2020’de yaşadık. İnsanoğlu çok güçlü bir varlık. Bu acıları, zorlukları yaşadı ama derslerini aldı, yeni çıkarımlar yaptı. Yeni başlangıçlar insanoğlu için hep umut taşır, umutları beraberinde getirir. Yeni yıl da, yeni başlangıç demek, yeni umutlar demek. Umarım her düşündüğünüz güzelliğe ulaşırsınız. Umduklarınızı bulursunuz. Güzel bir yıl olur 2021; kaybetmediğimiz, hayallerimize kavuştuğumuz; herşeyden evvel de sağlık içinde geçirdiğimiz bir yıl olur. İnsanlık için iyi olsun kuşkusuz. Ama ülkem için, ülkemin insanı için çok daha iyi olsun. Silivri için, Silivri SİAD’ın üyeleri için güzel bir yıl olsun. 2021’de geçen yılın aksine hiç yaşayamadığımız kadar çok güzellikler, mutluluklar yaşayalım. Hayırlı Yıllar.

Hakan KOCABAŞ



SİLİVRİ SİAD Yön.Kur.Başkanı