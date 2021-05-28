“Halk Ekmek Büfesi CHP İlçe Başkanının Babasının Malı Değil”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısının 3. oturumunda söz alan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın sözlerine cevap verdi. Subaşı, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın’ın belediye çalışmalarında yer aldığını öne sürerek aleyhte bir konuşma gerçekleştirdi. Bunun üzerine kürsüye gelen Başkan Yılmaz, Subaşı’nın yanlış bilgilendirildiğini anlatarak, resmi törenlerde ilçe başkanının kendisine eşlik etmesinin doğal olduğunu vurguladı. İlçe başkanlarının, belediye başkanlarının bulunmadığı ortamlarda belediyenin çalışmalarını denetleme veya personellere amir edasıyla talimat verme görevi olmadığını dile getiren Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz hafta Müjdat Gürsu Stadı açılış törenindeki “Burada bir hizmet yapıyoruz. Kimin parasıyla? İstanbul halkının. Buna, ‘bilmem ne partisi hizmeti' diyebilir miyiz? Diyemeyiz.” sözlerini hatırlattı.

BAŞKAN YILMAZ ÖRNEKLERLE KONUŞTU

Konuşmasına örnekler vererek devam eden Başkan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından Silivri’ye kurulan halk ekmek büfesinin hizmete açılışında, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen tarafından anahtar teslim töreni yapılmasını eleştirdi.

Yapılan hizmetlerde partizanca tutumdan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, gazi yakınına verilen büfenin anahtar tesliminin Halk Ekmek yetkilileri tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“HİZMETLERDE PARTİZANCA TUTUMLARDAN KAÇINILMASI GEREKİR”

Başkan Yılmaz, Halk Ekmek büfesinin açılışında yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Ben Başkan İmamoğlu’nun her fırsatta dile getirdiği ‘Bu ülkenin, bu milletin vergileriyle yapılan hizmetlerde partizanca tutumlardan kaçınılması gerekir.’ düşüncesini çok doğru buluyorum. Örneğin MHP’li Silivri Belediyesinde; Fen İşleri Müdürlüğü ya da Park Bahçeler Müdürlüğünün yaptığı bir çalışmayı benim olmadığım bir ortamda ilçe başkanı gidip denetleyemez. Bu her şeyden önce işin doğasına ve tabiatına aykırı. Buradan yola çıkarak; yakın zamanda yaşanan bir hadiseyi sizlerle paylaşmak isterim. İstanbul Halk Ekmek, geçtiğimiz günlerde Silivri’de bir büfe hizmete açtı. Büfenin açılışında CHP’nin Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, burayı işletecek olan gazi yakını hanımefendiye anahtar teslimini bizzat kendisi yaptı. Buraya kurulan Halk Ekmek büfesi CHP’nin büfesi değil, ilçe başkanınızın babasının büfesi hiç değil. Bu büfe İBB’nin Halk Ekmek şirketinin büfesi. Dolayısıyla gazimizin yakınına bu anahtar teslimini Halk Ekmek yetkililerinin yapması daha doğru olur. CHP’nin de bunları savunması değil bu uygulamalardan utanması gerekir. Ben doğruları söylemeye, CHP’nin örgütlerinin yaptıkları yanlışları dile getirmeye devam edeceğim.”