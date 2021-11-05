Hamzaçebi: Bu köylüleri, emlak spekülatörlerinin, ellerine teslim etmeyin!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Silivri ve Çatalca'nın köylerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından “28 ay geçti köylere gittim daha tapu alan kimse yok” sözleri ile devam eden tapu sorununa ilişkin güncel tespitlerini TBMM'de gündeme getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İlçe Örgütlerinin temsilcileri ile birlikte Silivri'nin Çayırdere, Sayalar ve Danamandıra ile Çatalca'nın Gümüşpınar, Yaylacık, Aydınlar, Hallaçlı ve Karamandere köylerinde tapu sorununa ilişkin temaslarını TBMM'de söz alarak değerlendirdi.

HAMZAÇEBİ: ECRİMİSİL TALEPLERİ TAMAMEN HUKUKSUZ

Hamzaçebi şunları söyledi: “Ziyaret ettiğim bu 8 köyün (yasa ile mahalle oldu tabi) ortak bir sorunu var. Tam 143 yıl önce zamanın padişahı 2. Abdülhamit tarafından buralara yerleştirildiler. Onların torunları, çocukları bugün bu arazileri kullanıyor. 143 yıl derken Çatalca'nın Yaylacık köyü de 500 yıldır burada. Bu kadar yıldır bu arazilerde oturan ve onları kullanan vatandaşlarımız devletin, padişahın iradesiyle buraya yerleştirilmiş olması nedeniyle asla işgalci sayılmamalıdır. Ama görüyorum ki hala bu vatandaşlarımızdan işgalci gibi ecrimisil isteniyor. Bu tamamen hukuksuzdur.

KANUN SÜRECİNİ ANLATTI

Konuya ilişkin önceki konuşmalarımda da bunu ifade ettim. Bu vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu çözmek üzere 2017 yılında bir kanun çıktı. Kanun şöyle diyordu; “bu yerleri kullanan vatandaşlarımız rayiç bedel üzerinden bu arazileri satın alabilir”. Fakat kanun işlemedi çünkü rayiç bedel bu vatandaşlarımızın bütçelerinin çok üzerinde bir rakama çıkıyordu. Bunun üzerine 2019 yılında bir kanun daha çıktı. Ki bu kanunun çıkmasında CHP olarak bizim çok büyük payımız vardır. O zaman da ben bu köyleri dolaştım sorunu bir kanun teklifi ile gündem dışı bir konuşmayla TBMM gündemine getirdim. Emlak vergi değerinden bu vatandaşlara bu yerleri satalım teklifinde bulunduk. Fakat iktidar “Hayır değeri düşürelim ama emlak vergi değeri olmasın rayiç bedelin %50 üzerinden bu satışı gerçekleştirelim” dedi. E peki bu şekilde de sorun çözülecekse biz buna da evet dedik ve destekledik.

“BU KÖYLÜLERİ, EMLAK SPEKÜLATÖRLERİNİN, İSTANBUL ZENGİNLERİNİN ELLERİNE TESLİM ETMEYİN”

İktidarın şu bakış açısını değiştirmesi lazım “Bunlar çok güzel arazilerde oturuyorlar, buraları kullanıyorlar, ellerini ceplerine atsınlar, paraları ödesinler”… Yapmayın. Bu köylüleri, vatandaşları emlak spekülatörlerinin İstanbul zenginlerinin ellerine teslim etmeyin. Buna hakkınız yok.

Bazı durumları kanun hiç dikkate almış değil. Bir kere 19 Temmuz 2003 tarihinden önce burayı kullanıyor olacaksın, sonra 2017'de çıkan kanunun yürürlük tarihi itibariyle de kullanmaya devam ediyor olacaksın. Peki, 2003 tarihinde araziyi kullanan baba 2017'de çocuklarına devretmiş! Tespit yapılıyor “Sen kullanıcı değilsin” deyip talep ret ediliyor. 2007'de kullanan baba ölmüş, mirasçıların aslında yararlanması lazım ama ret edilmiş. CHP olarak kanun teklifleri verdik gelin bu aile içi devirleri halledelim. Maalesef kabul görmedi.

“ECRİMİSİLİ BIRAKIN BİR KENARA”

Bunlar işgalci değil devlet iradesiyle yerleştirilmiş; ecrimisili bırakın bir kenara. Devletin devamlılığı vardır. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu insanlardan ecrimisil istememiş.”

KONU PAZARTESİ GÜNÜ SİLİVRİ MECLİSİNDE DE TARTIŞILDI

Devam eden sorunu CHP Grup Sözcüsü Melih Yıldız da Pazartesi günü Silivri Belediye Meclisinde dile getirmiş olup tüm siyasi parti gruplarına çözüm konusunda sorumluluk almaya yönelik çağrıda bulundu. Bunun üzerine AK Parti İBB ve Silivri AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sami Barlas söz alarak, “Tapusuz köyler ile alakalı şu an itibariyle her hangi bir sıkıntı yok. Ret gelen tapular ile ilgili devletimiz rezerv alan kanunu çıkarttı. Bu kapsamda hepsi değerlendirilmektedir. AK Parti Teşkilatı olarak süreci takip ediyoruz. Üç tapusuz köyde yaşayan vatandaşlarımız merak etmesinler; herkes tapusuna kavuşacaktır” açıklamasında bulundu.

Hürhaber