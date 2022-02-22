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Hasta ve yaşlılara ‘Adreste kimlik’ hizmeti

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İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Adreste Kimlik Hizmeti" projesi kapsamında evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engellileri parmak izinden evrak imzalanmasına kadar tüm işlemleri nüfus memurları tarafından vatandaşların evlerinde tamamlanıyor.

Hasta ve yaşlılara ‘Adreste kimlik’ hizmeti
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İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Adreste kimlik Hizmeti" projesi kapsamında Silivri Nüfus Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Çayırdere, Sayalar,Çanta, Selimpaşa, Ortaköy’de çalışmalar tamamlanırken ekiplerin bu haftaki durağı Gazitepe mahallesi oldu.

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Çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "gezici kayıt terminali" uygulaması kapsamında çalışma yapan görevliler, Coronavirus (Covid-19) salgınına karşın gerekli önlemleri alarak, başta 75 yaş üstü yaşlılar olmak üzere evlerinden çıkamayan hasta ve engellilere büyük kolaylık sağlıyor.

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