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Her mahkûm sadece bir kişiyle görüşecek

Salgının azalmasıyla birlikte sosyal hayat gibi cezaevlerinde de normalleşme başladı.

Her mahkûm sadece bir kişiyle görüşecek

Bugünden itibaren mahkûmların kapalı görüşlerine izin verilecek. Ama virüsün yayılmaması için Adalet Bakanlığı belirli tedbirler uygulayacak. İşte yeni kurallar:
* Aşırı yoğunluk yaşanmaması için koğuşlar sırasıyla görüşe çıkarılacak. Cezaevi yönetimi, koğuşların sırasını bir aya yayacak şekilde ayarlayacak.
* Her cezaevinde, her gün bir koğuş kapalı görüşme yapacak.
* Hükümlü ve tutukluların ayda bir defa kapalı görüşme hakkı olacak.

* Mahkûmlar, görüşmek istedikleri ziyaretçileri idareye önceden bildirecek ve yalnızca bir kişi gelebilecek.
* Ziyaretçilerin cezaevine girmeden önce ateşi ölçülecek.
* Maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Bunun yanı sıra, her kapalı görüşten sonra, mahkûm ve ziyaretçinin bulunduğu ortam dezenfekte edilecek. Görüşler, en fazla bir saat arayla yapılacak.
* Mahkûmların ertelenen görüş hakları kayba uğramayacak. Virüsün seyrine göre daha sonra kullanılmasına izin verilecek.
* Avukat görüşmeleri, ceza infaz kurumları arasındaki nakil işlemleri 1 Temmuz, açık görüşler ise 1 Eylül'de başlayacak.

Türkiye Gazetesi

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