Hoşgeldin Emir Batur Ermiş

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın Basın Danışmanı Eren Ermiş ve eşi Gamze Ermiş'in Emir Batur adında erkek çocukları dünyaya geldi. Basın Danışmanı Ermiş, sevincini sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

"Hayatta her yaşanmışlık İlahi takdirle gerçekleşir. Şimdi şuanda yaşadığım, yaşadığımız gibi.

Her bir günü mucizelerle geçen 9 ayın ardından, Allah'ın bizlere bir hediyesi, tarifte güçlük çektiğim manevi haz ile oğlumuz Emir Batur'u kucağımıza aldık.

O'nu bizlere lütfeden Rabbimize şükürler olsun. Hayırlı bir ömür, sağlıklı bir yaşam en büyük dileğim. Elbette başımın tacı, gönül tahtımın sultanı annesi, eşim Gamze'ye ebediyen minnettarım.

Canımıza can kattın, hoş geldin, safalar getirdin oğul..."

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 21:46