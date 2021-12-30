Huzur toplantısı gerçekleştirildi

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek, ilçenin huzur ve güvenliğine yönelik görüş alışverişinde bulunmak ve Silivrililerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla ‘Huzur Toplantısı’ düzenlendi. Yaşar Kemal Fuaye Salonunda düzenlenen toplantıya; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Furkan Dicle, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Talat Deniz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim tarafından 2021 yılında gerçekleşen asayiş ve güvenlik olayları, suç önleyici tedbir ve uygulamalar hakkında sunum yapıldı.

TOĞAN: “HUZUR VE GÜVENLİĞİMİZ İÇİN VATANDAŞ DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Hedefimiz Silivri’yi güvenlik anlamında en iyi yere getirmek. Bu işin bir tarafı devlet, polis ve jandarma ise bir tarafı da değerli hemşehrilerimizdir. Huzur ve güvenliğimiz için vatandaş desteği olmazsa olmaz. Bu toplantıdaki temel amacımız da şehrimizin huzur ve güvenliği için vatandaşlarımız ile görüş alışverişinde bulunmaktır. Bu vesile ile hem toplantıyı tertip eden İlçe Emniyet Müdürlüğümüze hem de değerli katılımlarından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

YILMAZ: “SİLİVRİ İSTANBUL’UN EN HUZURLU İLÇELERİNDEN BİR TANESİ”

Kaymakam Toğan’ın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Kentlerde huzur ve güvenliğin tesisi tüm kamu kurumlarının uyum içerisinde çalışması ve o kentte yaşayan vatandaşlarla birçok konuda el ve güç birliği yapmasıyla mümkün olur. Bu çalışmaların başarı ile yürütüldüğü Silivri’miz suç oranına bakıldığında İstanbul’daki 39 ilçe arasında 36’ncı sırada yer alıyor. Yani Silivri İstanbul’un en huzurlu ilçelerinden bir tanesi. Böyle huzurlu bir ilçede yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanı olarak bu ilçenin huzuruna, Mutlu Silivri’ye, Marka Kent Silivri’ye katkı sunmaktan da son derece memnunum. Bu şehrin huzuru ve güvenliği için yapılanlarla ilgili teşekkür etmemiz gereken isimler de var. İki yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü binamız, İlçe Jandarma Komutanlığı binamız ve Selimpaşa Şehit Emin İpşir Polis Merkezimiz hayata geçirildi. Bütün köy ve mahallelerimize şu an MOBESE kameralarımız yerleştiriliyor ve neredeyse bitmek üzere. Bu vesile ile hem hükümetimize hem de bu konuda desteğini bizlerden esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Silivri'mizde, huzur ve güvenlik ortamının tesis ve teminine katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“SOKAK HAYVANLARI İÇİN ORTAK PROJE GELİŞTİRİLMELİ”

Toplantıda sokak hayvanları ile ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Başkan Yılmaz, “Sokak hayvanları konusu İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’nın da olduğu bir toplantıda gündeme gelmişti. Bu üreme hızıyla ve bu popülasyonla önümüzdeki yıllarda maalesef çok daha fazla problem yaşayacağımız bir konu olacak. Silivri Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz yaklaşık 50 personeli ile emniyet ve jandarma ekiplerimiz gibi 7/24 görev yapıyor. Sokak hayvanlarının tedavisi, sahiplendirilmesi, doyurulması gibi hizmetler yapıyorlar. Lakin Beşiktaş’tan, Beyoğlu’ndan, Şişli’den; Çatalca, Silivri, Şile gibi ilçelerimize kamyon kasalarında toplanan köpekler bizim köylerimize, ormanlık alanlarımıza bırakılıyor. Bizim ekip, ekipman ve personel sayımız bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmemiz için ne yazık ki yeterli olmuyor. Sanıyorum kısa zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bir yasal düzenleme yapılacak. Aksi takdirde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi el ele vermediği ve ortak proje geliştirmediği sürece bu sorunun kökünden çözebileceğini zannetmiyorum. Ancak bu mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz sokak hayvanları konusu ile ilgili çalışmalarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz.” diye konuştu.

“MÜJDELİ HABERİ HEMŞEHRİLERİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ”

BP benzinlik önünde meydana gelen trafik kazalarına yönelik soruya cevap veren Başkan Yılmaz, “Bu konu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun Silivri’ye gerçekleştirdiği ziyarette gündeme geldi. Hatta sadece BP’nin bulunduğu bölge değil D-100 karayolunun yan yolları, kavşaklarındaki sorunları da konuştuk. İnşallah BP bölgesine yapılacak viyadük ile bölgedeki problemi çözeceğiz. Ayrıca Büyükçekmece’den Kınalı’ya kadar kentimizi adeta Berlin duvarı gibi ikiye bölen D-100 karayolu bölgesinde de çok kapsamlı bir çalışma başlayacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

“GENÇLERİMİZİ SPORA VE SANATA YÖNLENDİRİYORUZ”

Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi adına yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) bir yer tahsisi yaptık. Burada sosyologlar, psikologlar görev yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ait müdürlük binamız da hizmete açıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde görevli psikolog ve sosyologlarımızla biz de bu sürece elimizden geldiğince destek oluyoruz. Uyuşturucu ile ilgili sıkıntı yaşayan ne kadar aile varsa çocuklarının uyuşturucu ile ilgili bütün tedavilerini biz karşılıyoruz ve sonraki süreçte de desteğe devam ediyoruz. Ayrıca Silivri Belediyesi olarak gençlerimizi uyuşturucu maddelerden uzak tutmak; spora ve sanata yönlendirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde gençlik merkezimizi, kültür merkezimizi, stadyumlarımızı, kapalı spor salonlarımızı ve yüzme havuzlarımızı gençlerimizin hizmetine açmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’NİN DÖRTTE İKİSİNİ TARIYORUZ”

Silivri’nin huzuru ve güvenliği için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Afet Koordinasyon Merkezini İstanbul’da kuran ilk ilçe belediyesiyiz. Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibimiz tüm Türkiye’deki belediyeler içerisinde AFAD’a akredite olan 2’nci belediye oldu. Türkiye’nin birçok yerinde meydana gelen afetlerde mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına katkıda bulundular. Bununla birlikte SAK ekiplerimiz ilçemizde yaşayan 50.000 vatandaşımıza ‘Afet Bilinci ve Farkındalık’ eğitimi verdi. Afet Koordinasyon Merkezimizdeki kamera sistemimiz sayesinde Silivri’nin dörtte ikisini tarıyoruz. Kayıtlar alarak elde ettiğimiz verileri emniyet ve jandarma ekiplerimiz ile paylaşıyoruz. Metruk ve kaçak yapılarla mücadelemiz de devam ediyor. Şehir içinde neredeyse yıkmadığımız metruk yapı kalmadı. Hazine ve maliye arazisine yapılan 400’e yakın kaçak yapının da yıkımını gerçekleştirdik. Sokak aydınlatmaları konusunda da çok hassas bir çalışma yürüterek 657 yeni aydınlatma direği ile kentimizin karanlık sokak ve caddelerini aydınlatıyoruz. Ayrıca hiç aydınlatması olmayan veya yetersiz olan 47 tane parkımıza aydınlatma sistemi kurduk. Önümüzdeki yıl bu parkların kameralarla izlenebilmesi için de bir çalışma yapacağız.” dedi.

Huzur Toplantısı yapılan konuşmalar ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 10:08