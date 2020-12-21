İBB 100 Zabıta Memuru Alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen münhal kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak. Lise ve üniversite mezunu adaylar, sınav ilanında aranan şartları taşımaları kaydıyla 2020 KPSS (B) grubu puanları ile müracaat edebilecek.

Sınava girmek isteyen adayların, 4/1/2021 – 10/1/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu doldurması gerekiyor.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler de e-Devlet üzerinden temin edilecek.Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 3/2/2021 tarihinde İBB Resmi Web Sitesinde ilan edilecek.