İBB 250 İtfaiye Eri Alacak

İBB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin sınav hükümlerine göre 250 İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacak.

İBB 250 İtfaiye Eri Alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen münhal kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Lise ve üniversite mezunu adayların; ekte belirtilen unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıması gerekiyor.

Sınava girmek isteyen adaylar, 27/12/2020 – 3/1/2021tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/  adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklar. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet üzerinden temin edilecek.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21/1/2021 tarihinde İBB Web Sitesi (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek. Sınavı kazanan adaylardan atama için istenecek belgeler de aynı web sitesi üzerinden duyurulacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 22:51
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