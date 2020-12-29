İBB 250 İtfaiye Eri Alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen münhal kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Lise ve üniversite mezunu adayların; ekte belirtilen unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıması gerekiyor.



Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 22:51

Sınava girmek isteyen adaylar, 27/12/2020 – 3/1/2021tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklar. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet üzerinden temin edilecek.Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21/1/2021 tarihinde İBB Web Sitesi (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek. Sınavı kazanan adaylardan atama için istenecek belgeler de aynı web sitesi üzerinden duyurulacak.