“İBB Alım Garantisi Sözünü Neden Tutmadı?”

İBB Meclisi 2020 yılı Eylül ayı 1.oturumunda yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin alım garantili fide desteği projesine değinen MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şuana kadar çiftçilerden ürün alınmadığını ifade ederek, oluşan mağduriyete dikkat çekti.

Başkan Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi: “Biz Silivri Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi ve Tarım Lisesi olan bir ilçeyiz. Israrla tarım ve üretim demeye, hayvancılık demeye devam ediyoruz. Bu topraklara inananlardanız. Ama reklam amaçlı değil, içi dolu projelerle vatandaşlarımıza gitmek durumundayız. Ben ne hikmetse İBB’nin tarım danışmanı ile daha tanışamadım. Silivri’nin köylerine geliyor beyefendi, Silivri’nin Belediye Başkanını, İBB Başkanı’nın talimatı olmasına rağmen ziyaret dahi etmiyor. Tarım müdürünüz hakeza öyle. Biraz önce fide desteğinden bahsetti arkadaşımız. Bu fide desteğinden son derece memnunum. İBB köylüye, domates, biber, patlıcan gibi fideler dağıttı. Daha önce bütçe konuşmasında sordum ve cevabını da alamadım. Fideleri dağıttı, fidelerle beraber gübre, sulama desteği ve biraz önce beyefendinin söylediği gibi de alım garantili fide desteği yaptı. Alım garantisi nedir biliyor musunuz? Belki çiftçilik yapmadığınız için bilmiyorsunuz ama fideyi vermek, o ürünün ekilip pazara çıkmasına kadarki maliyetinin ne kadarını karşılıyor? Yani fideyi verdiğiniz zaman her şey halloluyor mu? Ekimi, dikimi, çapalanması, ilacı, toplanması bunlar maliyet değil mi? Fideyi verdik, çiftçi kurtuldu. Yok öyle bir şey. Alım garantisi dediniz. Gazitepe köyünde bir çiftçi bana geldi, ‘Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum bize fide verdi 15 dönüm domates ektim’ dedi. ‘Alım garantisi olduğu için bu maliyetlere katlandım. Ee şimdi bize söylenen şu, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak size bu fideleri alım garantisi ile verdik ama biz bu ürünleri alamıyoruz.’ dediler.”

“BU ÇİFTÇİLER ŞİMDİ NE YAPACAK?”

Başkan Yılmaz, İBB ile yapılacak işbirliğine hazır olduklarını dile getirerek, “Silivri’deki çiftçinin ürününü alım garantisi ile aldığını iddia eden varsa, buyursun benden sonra mikrofon onun. Peki şimdi bu çiftçi ne yapacak. Alım garantisi ile ektirdiniz. Bu maliyetlere girmeyecekti. Onun için biz, bizimle istişare ederek tarıma yapacağınız her türlü yatırıma Silivri Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bilgi birikimimiz inanın İBB’den fazla. İstanbul’un 500 km2 ile en fazla dikilebilir alanının sahibiyiz çünkü. Yüzyıllardır bu topraklarda tarımla iştigal eden insanlar yaşıyor. Onun için biz reklam amaçlı değil, içi dolu projelerle her türlü işbirliğine de açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Onun için biz tarım demeye, üretim demeye, hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz. Silivri Belediyesi olarak bu desteklerimizi de artırmaya devam edeceğimizi söylemek istiyorum.”