İBB Kent Konseyi uyardı!

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020, 08:10

Raporların yayımlanmasının ardındanile İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık ve İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü M. Nuri Coşkun arasında bu sabah 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda İstanbul Kent Konseyi Genel Sekreteri Rasim Şişman ile üyeler Erman Paçalı (HAYKURDER), Nihal Kasa (HAYKONFED), Barış Şengün (EMPATİ), Murat Cesur ve Gözde Karataş yer aldı. Toplantının ana gündem maddesini ise İBB ile ilçe belediyeleri arasındaki protokolün revize edilmesi oluşturdu. Bir çok alt başlığın görüşüldüğü toplantıda Silivri ve Çatalca'daki sokak hayvanları konusuna da geniş yer ayırıldığı öğrenildi.