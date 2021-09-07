İBB’den İstanbulluya Nakit Destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbullulara nefes aldıracak yeni bir sosyal projeyi hayata geçirdi. İBB iştiraki BELBİM AŞ ile DenizBank iş birliğiyle, İstanbulkart kullanıcılarına aylık 100 TL geri ödemeli 600 TL ya da 1200 TL faizsiz, masrafsız destek avans imkânı sunuldu.Destek Avans adıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan vatandaşlar, 12 aya kadar vade ile 1200 liraya varan miktarda nakit destek alabilecek. DenizBank’ın değerlendirmesi sonucunda, bankanın müşterisi olan veya olmayan kişiler uygulamadan faydalanabilecek.Destek Avans, vatandaşların İstanbulkartlarına yatacak. Kullanılan avans; ulaşım başta olmak üzere kafe-restoranlarda, online alışverişlerde, marketlerde, Halk Bakkallarda, akaryakıtta ve İstanbulkart’ın geçtiği daha binlerce noktada kullanılabilecek.Projeyi sosyal medyadan duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşandığını belirterek, İstanbulluların bu sıkışık dönemde nefes almalarını sağlayacak bir işbirliği geliştirdikleri söyledi. İmamoğlu, “İstanbul’da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın. Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz ve gayretimiz budur” dedi.