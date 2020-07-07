İBB’nin Yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar

23 Haziran’da tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun İBB Genel Sekreterliği’ne getirdiği Yavuz Erkut, 7 Temmuz 2020 itibariyle emekliliğe ayrıldı. Özel sektördeki başarısını İBB’de de sürdüren Erkut, belediyenin birçok projesinin hayata geçmesinde önemli sorumluluk üstlendi.
Can Akın Çağlar da görevi devraldığı Erkut gibi kamu ve özel sektörde önemli görevlerde bulundu. 1962’de Sivas’ta doğan Çağlar, lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitesinin Bankacılık bölümünde iki yıllık yüksek lisans programına katıldı.
2011 yılı Temmuz ayında Ziraat Bankası'ndaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu' na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 6 yıllığına atanılan bu görevden 2014 yılında süresi dolmadan ayrılarak tekrar özel sektöre geçti. BDDK'da Yönetim Kurulu Üyeliği yapanların ayrılmalarından itibaren 2 yıl boyunca herhangi bir bankada görev alamama yasağından dolayı kariyerine sigortacılık sektöründe devam ederek 2014 yılında bir Hollanda şirketi olan Eureko Sigorta AŞ'de Genel Müdür olarak profesyonel yaşamına devam etti. Mayıs 2019 tarihine kadar 5 yıllık Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü süresince Inter-American' da YK üyesi, Tarsim ve Dask'ta YK üyesi, Sigorta Bilgi Merkezi ve Güvence Fonu YK Başkanlığı yanı sıra sektörün en üst kurumu olan Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevlerini üstlendi.
İBB ataması öncesi son görevi Eureko Sigorta AŞ YK Başkanvekilliği olan Çağlar, evli ve üç çocuk babasıdır.