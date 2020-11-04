İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni genelge gönderdi

Korana virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Konuya ilişkin alınan kararlar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Genelgede, “Bilindiği üzere Covid-19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede alınan ve 81 ili kapsayan kararlar şöyle:

“Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehber ile ilgili genelgelerimizde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi. İş yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanmalarının sağlanması. Evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler.”

Vardiya sistemine geçilecek

Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör ve sanayi tesisleri dahil olmak üzere kuruluşlarda uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden faydalanılacağının belirtildiği genelgede, “Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerini.n İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06.00-15.00, 06.30-15.30, 07.00-16.00, 07.30-16.30, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi, vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde gereği yapılacak” ifadelerine yer verildi.