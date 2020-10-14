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İSKİ haberimizi yalanladı: "30 dakika değil, 39 dakika beklettik"

Silivri'de geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla patlatılan su borusuna yarım saatlik bir gecikmeyle müdahale edildiğini duyurmuştuk. İSKİ'den olayla ilgili açıklama geldi; "39 dakika bekletildi."

İSKİ haberimizi yalanladı: "30 dakika değil, 39 dakika beklettik"

Geçtiğimiz günlerde Silivri'de alt yapı çalışması yapan Türk Telekom ekiplerinin İSKİ'ye ait su borusunu yanlışlıkla patlatıldığını "Kazı yaparken su borusu patladı" başlığıyla yayınlamıştık. Haber içeriğinde de bölge esnafının "Bilgi verdiğimiz halde 'yarım saati' geçti hala müdahale edilmedi. Su boşu boşuna akmaya devam ediyor” serzenişini duyurmuştuk.

HABERİ DOĞRULAYAN AÇIKLAMA

İSKİ yetkilileri, haberimiz sonrasında bir internet sitesine açıklamada bulunarak, suyun yarım saat değil, 39 dakika boşa aktığını duyurdu.

İSKİ'nin yaptığı açıklama şu şekilde; "İlgili yer hakkında Şube Müdürlüğü saat 14.36’da aranarak arıza kaydı oluşturulmuş. Arıza kaydına istinaden saat 15.15’te müdahale edilerek arıza onarılmaya başlanmış ve saat 17.00 gibi su verilmiştir."

Kazı yaparken su borusu patladı haberimiz

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 22:20
Kazı yaparken su borusu patladı

Kazı yaparken su borusu patladı
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