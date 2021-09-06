İstanbul'daki en iyi yat kiralama şirketi Boğaz Çocuğu

İstanbul'da keyifli bir gün geçirmek ya da özel bir gününüzü organize etmek için yat kiralama seçeneğini değerlendirmek istiyor ancak hangi şirketten destek almanız gerektiği konusunda kararsızsanız sizlere Boğaz Çocuğu yat kiralama ve organizasyon şirketini tavsiye edebiliriz. 15 yılı aşkın süredir İstanbul Boğazında bireysel ve kurumsal organizasyonlar için saatlik ve günlük yat kiralama hizmeti veren Boğaz Çocuğu, alanında uzman kişilerden oluşan profesyonel kadrosuyla her detayına müşteriler tarafından yön verilen kusursuz saatler yaşanabilmesini sağlıyor. Geçtiğimiz senelerde ciddi bir yatırım yaparak satın alarak gerek tasarım gerekse yazılım açısndan tamamen müşteri ihtiyaçlarını düşünerek eksiksiz bir şekilde hazırladıkları yatkiralama.com sitesine giriş yaparak yat kiralama fiyatları başta olmak üzere menü detayları, güzergah bilgisi, fotoğraflar, videolar, sıkça sorulan sorular ve cevaplarına erişim sağlayabilirsiniz. Kısacası ihtiyaç duyacağınızdan çok daha fazlasını İstanbul yat kiralama şirketinin resmi web sitesinde bulacaksınız.

İSTANBUL'UN EN İYİ YATI BOĞAZ ÇOCUĞU

Şirketle aynı ismi taşıyan lüks yat Boğaz Çocuğu, İstanbul yat kiralama turizminin en yeni ve en şık görünüme sahip spor yatıdır. 17 metre uzunluğa ve 5 metre genişliğe sahiptir. Kokteyl, kahvaltı ve yemekli düzende 10 kişiye kadar sorunsuz olarak hizmet verebilecek kapasitededir. Güneşli havalarda açık halde bulunan arka havuz soğuk ve yağışlı havalarda şeffaf branda ile tamamen kapatılarak dışarıdaki olumsuz havadan etkilenilmesinin önüne geçilir. Ortamın sıcaklığına göre müşterilerin talepleri de dikkate alınarak ısıtma sistemi de devreye sokularak tıpkı yaz aylarındaki kalitede yat organizasyonları planlanabilmesi sağlanır. Yani şirketten yat kiralama hizmeti almak için yaz aylarını beklemenize gerek yok, sonbahar ve kış aylarında da aynı kalitede yat kiralama hizmeti alabilirsiniz.

Boğaz Çocuğu yat için 2021 sezonu itibariyle saatlik olarak ödenmesi gereken ücret 750 TL'dir ancak en az yat kiralama süresi 2 saat olduğundan şirkete ödenecek en düşük ücret 1500 TL'dir. Günlük kiralamalarda sabah 10:00 ile akşam üzeri 18:00 saatleri arasını kapsamakta olup İstanbul yat kiralama şirketinin talep ettiği ücret 5000 TL'dir. Saatlik yat kiralama hizmeti çoğunlukla doğum günü kutlaması, sürpriz evlenme teklifi, romantik yıldönümü yemeği, bekarlığa veda partisi, iftar programı, düğün eğlencesi, nişan töreni, fasıl keyfi, mezuniyet balosu, iş yemeği ve toplantı organizasyonları için tercih edilmekte olup günlük yat kiralama hizmeti de Adalar ve Boğazda organize edilen yüzme turları için tercih edilmektedir. Ancak günlük yat kiralama hizmeti alarak ihtiyacınız olan tüm bireysel ve kurumsal turları da planlayabilme imkanına sahipsiniz. Burada yazdığımız yat kiralama fiyatları bugün itibariyle geçerli olan rakamlar olup ilerleyen günlerde değişebilme ihtimali olduğundan güncel ücretleri öğrenmek için yatkiralama.com sitesine giriş yapınız.

ERKENDEN REZERVASYON YAPIN

Yaz sezonu ve özellikle hafta sonu günleri Boğaz Çocuğu yatı için yoğun bir rezervasyon talebi olduğundan elinizi çabuk tutmanız faydalı olacaktır. Haftalar hatta aylar öncesinden dahi rezervasyon yaptıran müşterilerin olduğunu bilmenizde fayda var. Organizasyon gün ve saatiniz belliyse vakit kaybetmeden İstanbul yat kiralama sitesine giriş yaparak fiyatlar dahil merak ettiğiniz her şeyi öğrendikten sonra iletişim sayfasındaki bilgileri kullanarak şirketle temas kurmalı ve rezervasyon için atmanız gereken adımları hızlıca atmalısınız. Kesin rezervasyon yaptırabilmeniz için yapmanız gereken ilk şeyin şirkete kaparo ödemesi göndermek olduğunu ve talep edilen miktarın da organizasyon için ödemeniz gereken toplam ücretin yarısı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021, 09:59