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İstanbul Enerji, SİAD İş birliği Protokolü İmzalandı

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İBB İştiraklerinden İstanbul Enerji ile Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği iş birliği protokolü imzaladı.

İstanbul Enerji, SİAD İş birliği Protokolü İmzalandı
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Geçtiğimiz ay içerisinde de SİAD ile bir etkinlik düzenleyen İstanbul Enerji A. Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada SİAD’ a üye olmaktan ve iş birliği yapmaktan onur duyacağını belirtmişti. SİAD Başkanı ve Yönetimi bunun üzerine harekete geçerek, İstanbul Enerji’nin Seymen’deki tesislerinde bir program düzenlemeyi talep etti. Programda İBB’nin iştiraki olan İstanbul Enerji firmasıyla GES, Enerji Temini, Yeşil Enerji, Enerji Verimliliği konularında bir protokol imzalandı. Ayrıca İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın’ın SİAD’a üyelik kabulünü gerçekleştirildi ve üyelik belgesini takdim edildi.

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