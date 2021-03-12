İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması Sonuçlandı

Silivri Belediyesi tarafından İstiklal Marşımızın TBMM’de kabulünün 100. yılı anısına düzenlenen “İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması” için Önder Yılmaz Tiyatro Salonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Ateş ölçümü, maske, sosyal mesafe kuralları altında kısıtlı katılımla yapılan törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, İyi Parti Silivri İlçe Başkanı Refik Bek, Demokrat Parti Silivri İlçe Başkanı Halide Avlu, belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Aslan, Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Silivri Yeni Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

“MİLLETLERİN EN ÖNEMLİ NİŞANESİ BAYRAKLARI VE MARŞLARIDIR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstiklal Marşı’nın yazılış dönemine ilişkin bilgiler verdi. “Bugün Kahraman Türk milletini, kahraman Türk Ordusunu, Türk’ün bağımsızlık ve özgürlük duygusunu en iyi dizelerle kelimelerle ifade eden, Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu milli marşımız olan İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. Yılı” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “Bu vesile ile Silivri Belediyesi olarak bizler de çocuklarımızın katıldığı İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması düzenledik. Milletlerin, devletlerin en önemli nişanelerinden iki tanesi bayrakları ve milli marşlarıdır. Milli Mücadelenin en ateşli döneminde, belki de ordunun moralinin biraz bozulduğu dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve heyetinde Milli Mücadelenin daha da ateşlenmesi, Türk milletinin ve kahraman ordumuzun motive edilebilmesi için bağımsızlığı tarif eden bir milli marşın yazılma hissi hâsıl olur ve bunun için bir yarışma tertiplenir. Yarışmaya 700’ün üzerinde şiir katılır. Fakat bu şiirlerin hiçbirisi değerlendirme komitesini tatmin etmez. Türk milletinin tüm imkânsızlıklara karşı verdiği mücadeleyi taşımaz. 1918’de Çanakkale Savaşından sonra Çanakkale şehitlerine bir destan yazan Mehmet Akif Ersoy’un bu yarışmaya neden katılmadığı merak uyandırır. Milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver, bir mektup kaleme alır ve yarışmaya katılmasını arzu ettiklerini yazar. Akif de o günün şartlarında 500 liralık ödülün milli marşı esasında hafifleteceğini ve anlamsızlaştıracağını düşünür, ödüllü bir yarışmaya katılmayacağını ifade eder. Yapılan görüşmeler neticesinde Akif'in ödülü kazandığı takdirde bu ödülü kimsesiz kadın ve çocukların meslek edindirildiği kurum olan Darülmesai’ye bağışlamak şartıyla yarışmaya katılmaya ikna edilir. Akif, 48 saat gibi bir sürede oturur tüm ruhuyla ve kalbiyle İstiklal Marşı'mızı kaleme alır. 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz tarafından tam 100 yıl önce kabul edilir. Esasında İstiklal Savaşı daha neticelenmemiştir fakat Akif'in dizelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordusunun nezdinde Türk İstiklali ve Türkiye Cumhuriyeti esasında kurulmuştur. Bu şiir onu ifade eder.” dedi.

10 kıta 41 dizeden oluşan İstiklal Marşı’nı okuyarak kıtaların anlam ve önemi ile ilgili de bilgi veren Başkan Yılmaz, “Ersoy'un şahsında bütün Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı, başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnetle yâd ediyor, konuşmamı Akif'in veciz bir sözü olan, ‘Cenabı Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ ifadeleriyle tamamlıyorum.” diye konuştu.

Başkan Yılmaz’ın konuşmasının ardından TRT Arşiv tarafından İstiklal Marşı’nın kabulüne ilişkin hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNDİRİLDİ

Yapılan konuşma ve video gösteriminin ardından yarışmaya katılarak dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada 1. olarak tam altın ödülü kazanan Nurullah Baldöktü İlköğretim Okulu 2. Sınıf Öğrencisi Hüma Sedef Bağ’ın ödülünü Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2. olarak yarım altın kazanan Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Ceylin Oral’ın ödülünü AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri Gökalp Kalaycı ve Gökhan Dirik, 3. olarak çeyrek altın kazanan Gazi İlk Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Züleyha Küçükkaçar’ın ödülünü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdal Aslan ve Okul Müdürü Recep Ali Sarıahmet takdim etti.

Yarışmada Mansiyon Ödülü alan öğrencilerden Gazi İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Ayşenur Aktaş’ın ödülünü Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın takdim etti.

Danamandıra İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Ebrar Vardar’a da ödülünü CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen sundu. Son olarak Hacı Saliha Ölçer İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Görkem Özçiftçi ise ödülünü Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı ve Silivri Yeni Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan’dan aldı.

Ödül alan öğrencilerin, törende İstiklal Marşı kıtalarını canlı olarak okuması salonda bulunan katılımcıları duygulandırdı. Günün anısına çektirilen fotoğraflarla program sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 18:28