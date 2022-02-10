İyi bir Sağlık Varlıklı Olmaktan Değerlidir!

Covid-19 ve tüm salgın hastalıklar dahil,en geniş anlaşmalı özel hastane ağı ve Sağlıklı Yaşam İndirimi ile AXA Sağlığım Tamam Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı yaptırın. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde muayene, tetkik ve tedavi giderleriniz için fark ücreti ödemeyin!

Özel Hastanelerde, SGK Farkı Ödemeden, Prosedür Olmadan Rahatlıkla Tedavi Olun

Sağlığım Tamam Sigortası sahipleri, özel hastaneye gittiklerinde ayakta veya yatarak tedavilerinde hiçbir ücret ödemiyor.

Ayrıca SGK'lılara uygulanan ek ücret yok.

Yapmanız gereken anlaşmalı hastanelerine giderek tedavi olmak. Sağlığım Tamam Sigortası'nı kullanmak için hiçbir prosedür gerekmez.

SGK'nın yasası gereği sigortalılardan özel hastanelerde alınması zorunlu olan doktor muayene fark ücreti yine yasa gereği bu ürüne konu edilememektedir. Bugün için bu tutar 15 TL olup SGK tarafından değiştirilebilir. Bunun dışında bir katılım söz konusu değildir.

Ve şimdi Sevgililer Gününe Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı %10 indirimli yaptırabilirsiniz!

Araçlarımızı sigortalatmayı ertelemez iken bizler şunu unutuyoruz;biz sağlıklı olmadan o aracı kullanamayız!

Demire verilen değeri önce can'ımıza vermeliyiz! Öncülüğümüz kendimiz ve Sevdiklerimizin sağlığı olmalıdır!Bunu pandemi döneminde çok net anladık diye düşünüyorum!

Yapmanız gereken şey sadece telefon açıp bilgi almak!

Sevgi ve sağlıkla kalın ama lütfen bilinçli bir sağlıkla kalın...

Chenay Kobak

ÖZVARNALI SİGORTA



https://ozvarnalisigorta.com/

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Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022, 16:30