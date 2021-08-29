İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı BEK’ten 30 Ağustos mesajı

Bek, "Büyük Taarruz ‘un Başkomutanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve dava arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bek yazılı açıklamasında şu mesajlara yer verdi:

30 Ağustos 1922 Dumlupınar’da istiklal mücadelemizi zaferle tamamladığımız tarihtir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi; Milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini işgalci güçlere karşı destansı mücadele nihayetinde elde ettiği büyük zaferle ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bu zafer Türk Milleti'ni yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına ve zulümlerine; Yoksulluk ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya, Türk Milleti varlığından, birliğinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini, şanlı ay yıldızlı Bayrağımız, bağımsızlığımızın timsali olarak milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

Bağımsızlık ve özgürlüğe olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Geçmişteki mücadelemizden ve zaferlerimizden aldığımız güç ve moralle Cumhuriyetimizin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti, hukuka ve insan haklarına saygılı yönetim anlayışıyla her alandaki eksikliklerimizi hızla gidererek, yeni ekonomik ve siyasal zaferlere imza atarak, muasır medeniyet hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışmalıyız.” Ya İstiklal Ya Ölüm “diyen ruh, Bağımsızlık ve Özgürlüğün teminatı olan adalet mücadelesinin daimî ateşidir.

30 Ağustos 1922, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, vatanımızın düşman işgalinden kurtarılarak, Türk Milletinin tarih sahnesinde bağımsızlığına kavuşmasındaki en önemli tarihlerden birisidir. Bu zafer, pervasız bir işgalle tarihe gömülmek istenen bir milletin, küllerinden yeniden doğarak, şahlanıp kendine gelişinin destanı olmuştur.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve milletimizin Zafer Haftası’nı kutluyorum.