Kabine toplanıyor!

Kabine, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele, güncellenecek olan koronavirüs risk haritası ve illerdeki duruma göre kısıtlamaların nasıl şekilleneceği olacak. Son dönemdeki vaka artışının durdurulamaması kısıtlamaların yeniden dönebileceği sinyallerini verirken, toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Kabine toplanıyor!
banner3909

Mart ayı ile başlayan kademeli normalleşme süreci sonrası artan vaka sayıları, kısıtlamaların tekrar uygulanıp uygulanmayacağını gündeme getirdi. Bunu merak eden milyonların gözü bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında olacak. Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı takip edilecek, koronavirüs risk haritası güncellenecek.

KISITLAMALAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Buna göre olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841