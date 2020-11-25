Kadına Şiddete Karşı Broşür Dağıtıldı

Uğur Mumcu meydanında stand açılan standa Silivri Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, mahalle muhtarları ve ilçe protokol temsilcileri katıldı.

KADES uygulaması ile ilgili bilgiler veren İlçe Kaymakamı Ali Partal “İlçemizde farklı noktalarda olacağız. Mümkün olduğunca kadınlarımızı bilinçlendireceğiz.112, 155, 156, 183’ü şiddete uğrayan kadınlarımız arayarak bir şekilde ulaşabiliyorlar. Acil destek uygulamasıyla butona bastığı anda kolluk kuvvetlerimiz anında kendilerine ulaşabilecekler. İnşallah ilçemizde kadına şiddet konusunda kesinlikle sıfır tolerans, biz şiddetin olmasını istemiyoruz. Ne kadına ne de başka bir canlıya, şiddete karşıyız. Mümkün olduğunca daha çok kadınımıza ulaşacağız, anlatacağız. KADES uygulamasını cep telefonlarına indirebileceklerini anlatacağız. Tüm arkadaşlarımızla alanlar olacağız. Muhtarlar aracılığıyla da daha fazla kadına ulaşacağız” dedi.

Vatandaşlara broşür dağıtan Jandarma ve Polis ekipleri, onlara akıllı telefonlarına indirebilecekleri KADES ile bir tuşla acil çağrı merkezine ulaşabileceklerini ve en yakın ekibin olay yerine sevk edileceğini aktardı. Dağıtılan broşürlerde kadına yönelik şiddet konusunda müdahale aşaması, şiddet maruz kalındığında yararlanacakları haklar, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler ile şiddete maruz kalan kişilerin nerelere başvurabilecekleri konuları da yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 12:23