Kar suları sahilde rögarları taşırdı

Boğluca Deresi'nde yaşanan tıkanma nedeniyle, atık su hattına giren kar suları sahilde taşmaya neden oldu. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bölgede inceleme yaparken Zabıta ekipleri bölgeye şerit çekti. İSKİ'nin taşmaya müdahale etmesi beklenirken, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

"SABAH SAATLERİNDE ARIZA GİDERİLECEK"

Berker Esen, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikâyet üzerine 153 Çözüm Merkezi ve İSKİ ile görüşülerek arızanın kaynağı tespit edilmiş olup, yoğun kar yağışı ile tıkanan Boğluca Deresi kolektörünün temizlenme çalışmaları ilgili ekiplerce yapılacaktır.

Kombine aracı ile geçici müdahale edilerek, yağıştan kaynaklı su hızının düşmesi ve balçığın temizlenmesi ile sabahın ilk saatlerinde ilgili arıza giderilmiş olacaktır. Hemşerilerimizden yoğun yağış aldığımız bu dönemde sahada olan emekçiler için anlayış ve sabır göstermelerini rica ederiz" şeklinde açıklamada bulundu.