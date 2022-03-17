Kenan Sofuoğlu'nun çekim ekibi Silivri'den

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Açılış öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya

Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, köprüden beraber geçti. Tarihe bir not olarak düşen yarışın çekimini ise Atapro yaptı. Yönetmenliğini Semih Berk'in yaptığı çekimlerde kamera arkasında Atapro ekibinden Şeyhmus Mete Yöntem, Yener Çakmak ve Çerkezköy Düşevi Prodüksiyon Şakir Yıldız yer aldı.

Kenan Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük beğeni topladı. Tanıtım videosu "Ecdada Saygı" ve "Geleceğe Armağan" mesajıyla paylaşıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022, 18:19